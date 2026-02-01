TFF 1. Lig ekiplerinden Serikspor’da kötü gidişat durdurulamıyor…. kötü gidişat devam ediyor. Son olarak Bodrum FK’ya konuk olan Serikspor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 39 puana ulaşan Bodrum FK, 5. sıraya yerleşti. 26 puanda kalan Serikspor ise 17. sırada kaldı.

4 MAÇTIR GOL ATAMIYORLAR

Serikspor taraftarları Azeri iş adamı Tufan Sadygov’a büyük tepki gösteriyor. Mali durum nedeniyle bazı oyuncularını kaybeden Serikspor’da başkan Tufan Sadygov, forvette oğlu Ilya Sadygov’u oynatıyor. Son 4 haftada gol atamayan Serikspor, kalesinde ise 17 gol gördü. Bu sezon Serikspor’da 17 maça çıkan Ilya Sadygov, henüz fileleri havalandıramazken sadece 1 isabetli şut çekti.