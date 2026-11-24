TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, zirve mücadelesi veren Gemlik Sümerbey'e deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu skorla kulüp tarihinin en farklı yenilgisini aldı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Bucaspor 1928, ikinci yarıda kalesinde beş gol daha gördü. Bu sonuçla 8 puanda kalan ekip, düşme hattından kurtulamadı. Ekonomik sıkıntıları nedeniyle transfer yasağı cezası alan ve genç oyuncularla yoluna devam eden Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta sahasında Bigaspor'u ağırlayacak.

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