TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, zirve mücadelesi veren Gemlik Sümerbey'e deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu skorla kulüp tarihinin en farklı yenilgisini aldı.
İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Bucaspor 1928, ikinci yarıda kalesinde beş gol daha gördü. Bu sonuçla 8 puanda kalan ekip, düşme hattından kurtulamadı.
Ekonomik sıkıntıları nedeniyle transfer yasağı cezası alan ve genç oyuncularla yoluna devam eden Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta sahasında Bigaspor'u ağırlayacak.