İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Bahis şikesi" soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada; hakemler, futbolcular ve profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticilerin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri mercek altına alındı.

RAKİP TAKIM LEHİNE BAHİS OYNADIKLARI TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve MASAK tarafından yapılan finansal verilerin analizi sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, görev süreleri boyunca kendi kulüplerinin müsabakalarına yönelik rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı seçenekler üzerinden bahis oynadıkları belirlendi. İncelemelerin ardından 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve cuma günü saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

HANGİ KULÜPLERİN YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA?

Soruşturma kapsamında kendi kulüplerinin maçlarına kupon yaptıkları değerlendirilen 19 isim belli oldu. Şüphelilerin Adana Demirspor'da Ali Sancak, Adanaspor'da Savaş Tatil, Altay'da Hasan Turan Güven, Altınordu'da Barış Orhunbilge, Balıkesirspor'da Kemal Aydın, Bandırmaspor'da Ünsal Yamaner, Beşiktaş'ta Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik olduğu bildirildi.

Ayrıca Bodrum Spor Faaliyetleri'nde Hüseyin Gözütok, Boluspor'da Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş ve Ali Gürsoy, Erzurumspor'da Avni Akdemir, Galatasaray'da Maruf Güneş, Gençlerbirliği'nde Özgür Durşen ve Sezgin Özkan ile Karaman Futbol Kulübü'nde Ömer Çetin'in operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler olduğu kaydedildi.

İŞLEMLERİ TAMAMLATILAN 17 İSİM ADLİYEDE

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bu sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Soruşturma kapsamındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.