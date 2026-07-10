Kulüpler Birliği Vakfı, Ertuğrul Doğan'ın oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul DOĞAN, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmiştir. Yapılan görev dağılımında Erzurumspor F.K. Başkanı Ahmet DAL, Göztepe A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet SEPİL, Kocaelispor Başkanı Recep DURUL ve Samsunspor A.Ş. Başkanı Yüksel YILDIRIM Vakfın Başkan Yardımcıları olmuşlardır." ifadeleri kullanıldı. YABANCI KURALI KONUŞULMADI Öte yandan Trt Spor’un haberine göre toplantıda yabancı kuralı değişikliğiyle ilgili bir konunun masaya yatırılmadığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de yeni sezonda 10+4 yabancı kuralının uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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