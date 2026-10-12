Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig için yeni yayın ihalesinin 2027 yılının Ocak ayında gerçekleştirileceğini açıkladı. Doğan, Süper Lig'in daha iyi hale gelmesi ve yayın kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK FIRMASIYLA DEĞER ANALİZİ

Kulüpler Birliği'nin açıklaması:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Yayın İhale Komisyonu üyesi sıfatıyla Süper Lig yayın hakları ihalesine ilişkin çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.

Süper Lig’in hak ettiği ekonomik değere ulaşmasını sağlamak amacıyla, uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı bir değer analizi çalışması yürütmekteyiz.

Yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterleri, kamera özellikleri ve teknik şartlar; Avrupa liglerinin uygulama ve düzenlemeleri esas alınarak, ülkemizdeki uzmanlarla iş birliği içerisinde değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir. Yayın ihalesine ilişkin diğer hususlara yönelik hazırlıklar da kulüplerimiz ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde devam etmektedir.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak, kulüplerimizin ortak iradesi ile Süper Lig yayın hakları ihalesinin, öngörülen takvim doğrultusunda Türk futbolunun ve kulüplerimizin menfaatlerine en uygun koşullarda başarıyla sonuçlandırılması adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."