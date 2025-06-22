Üniversiteye giriş sınavında bugün şu soru sorulmayacak: “Futbolu kim yönetiyor?” Eği- tim sistemimiz hayatın gerçeklerinden kopuk, gençleri de sanal dünyada yaşatıyorlar. Eğer “Futbolu kim yönetiyor?” sorusu üniversite sınavında yer alsa gençler, “FIFA, UEFA, ulusal federasyonlar, kulüp başkanları” diye cevap verirdi. YÖK’e göre bu cevap doğru olabilir. Ama gerçek hayatta yanlış.

TEPEDEN BAKIYORLAR

Gerçek hayatta futbolu, menajerler, küresel şirketler yönetiyor. Bu şirketler küresel olarak öyle büyüdü ki kimin şampiyon olacağını, kimin küme düşeceğini belirleyecek noktaya geldi. Bugün dünyanın en büyük menajerlik şirketi Amerika merkezli CAA Stellar/Base Grubu. Her- kese tepeden bakan gerçek bir güç merkezi, iki milyar Euro’dan fazla değere sahip oyuncuların kariyerlerini yönetiyor.

MENDES DÜNYA İKİNCİSİ

Gümüş madalya, Jorge Mendes tarafından kurulan Portekiz ajansı Gestifute’ye gidiyor. En iyi futbolcuları arasında Cristiano Ronaldo’ya ek olarak PSG’den birçok oyuncu var. Transfer değeri 1 milyar Euro’nun üzerinde olan oyuncuları temsil ediyor. Los Angeles merkezli bir diğer Amerikan şirketi olan Wasserman Group da Avrupa’nın dört bir yanından birçok müşteri temsil ediyor.