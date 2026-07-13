Futbolla yaşayan Brezilya'da meydana gelen 'saha dışı futbol' olayı, kısa sürede sosyal medyada dünyanın gündemine oturdu. Serie C ekiplerinden Amazonas FC'nin stoper oyuncusu Leo Coelho'ya vedasında, oyuncunun hatasıyla yenen gollere yer verildi.

Kulüp, yazılı paylaşımında oyuncuya son derece profesyonel yaklaşarak, "Saha içi ve dışındaki mücadelesi, adanmışlığı ve profesyonelliği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Ancak bu nazik metnin hemen altına eklenen video klip, okuyanların gözlerine inanamamasına neden oldu. Kulüp, teşekkür ettiği futbolcunun doğrudan kendi hatasından dolayı takımlarının kalesinde gördüğü 4 golü alt alta ekleyerek oyuncuyu adeta taraftarlarının ve futbol kamuoyunun önüne attı.

PERDE ARKASINDAN 'MAAŞ İNTİKAMI' ÇIKTI

Ayrılığın neden bu kadar çirkinleştiği ve kulübün neden böyle bir yola başvurduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Amazonas FC formasıyla 39 maça çıkan ve 2 gol atan Coelho, bu paylaşımdan sadece iki gün önce kulübünü İş Mahkemesi'ne şikayet etmişti.

Deneyimli savunmacının mahkemeye sunduğu dilekçede şu detaylar yer alıyordu:

"Kulüpten 5 aydır maaş alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti."

Ödenmeyen diğer haklarıyla birlikte kulüpten yaklaşık 8.1 milyon Brezilya Reali (Yaklaşık 74.6 milyon TL) tazminat talep etti.

Oyuncunun bu yasal hamlesinden hemen 48 saat sonra kulübün hatlar videosu yayınlaması, sosyal medyada "Amazonas yönetimi mahkemenin intikamını futbolcuyu rezil ederek aldı" yorumlarına neden oldu.

"YA OĞLU İZLERSE?"

Kulübün profesyonel bir sporcuyu bu denli ifşa etmesi ve adeta karalama kampanyası yürütmesi Brezilya basınında da gündeme oturdu. Ünlü gazeteci Kassio Junio, paylaşıma şu sözlerle çok sert tepki gösterdi:

"Bir baba olarak, Amazonas'ın yayınladığı o videoyu izlerken içim sızladı, çok üzüldüm. Videoyu izlerken aklıma gelen ilk şey şu oldu: Ya Leo Coelho'nun küçücük oğlu bu görüntüleri izlerse? Kulübün çalışanlarına saygım sonsuz ancak bir sporcuyu, bir insanı bu şekilde milyonların önünde ifşa etmek kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Amazonas futbolun ahlaki değerleri açısından çok büyük bir hata yapmıştır."