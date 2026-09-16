Kaza, kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının ardından 2 servis midibüsü, 2 otomobil ve 3 hafif ticari araç art arda çarpıştı. 16 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Araçlarda mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. ‘BİR ANDA YOL KAPANDI’ Kazaya karışan servis midibüsünün sürücüsü Tahir Öztürk, fırtına nedeniyle yolun bir anda görünmez hale geldiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı: “Fırtınadan dolayı bir anda yol kapandı. Görüş mesafesini göremediğimiz için benim önümdeki araç durdu. Ben de durunca arkadaki araçlar birbirlerine vurdu. Sonra bir baktım önemdeki araçlar gitmiş”

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