Trafik işaretleri, sürücüleri yoldaki olası tehlikelere karşı uyarmak için kullanılıyor. Bazı levhalar kolayca anlaşılırken bazıları ise şekilleri nedeniyle kafa karıştırabiliyor. ABD yollarında karşılaşılan ve kum saatini andıran sembolün yer aldığı sarı elmas şeklindeki levhanın anlamı da merak konusu oldu.

YOL DARALMASINI GÖSTERİYOR

Söz konusu sarı levha, ileride yolun belirgin şekilde daralacağı konusunda sürücüleri uyarıyor. İlk bakışta kum saatini andıran sembol, aslında yolun iki tarafının daralarak daha küçük bir geçiş alanına dönüştüğünü ifade ediyor.

Bu işaret özellikle normal yoldan daha dar olan köprülerin girişlerinde kullanılıyor. Aynı anda yalnızca bir aracın geçebileceği genişlikteki köprülerde sürücülerin önceden yavaşlaması ve karşı yönden gelen araçlara dikkat etmesi gerekiyor.

Levha, köprülerin yanı sıra yolun aniden daraldığı farklı noktalara da yerleştirilebiliyor. Standart iki şeritli bir yola kıyasla en az 0,6 metre daha dar olan bölümlerde de bu uyarıyla karşılaşılabiliyor.

Daralan yol kesimlerinde sürücülerin geçiş sırasına dikkat etmesi önem taşıyor. Özellikle tek aracın geçebileceği alanlarda, ilk ulaşan sürücünün geçiş önceliği bulunuyor.