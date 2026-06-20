Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kumarak Nehri üzerinde, mühendislik sınırlarını zorlayan devasa bir su kontrol projesine imza atıyor. Yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırımlarla inşa edilen 247 metre yüksekliğindeki Dashixia Barajı, 80 katlı bir gökdelen yüksekliğiyle kendi alanında dünyanın en yüksek kum ve çakıl dolgulu barajı olma unvanını taşıyor.

İnşaatında tam 7 bin 560 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar devasa miktarda malzeme kullanılan yapının sızdırmazlığı ise ön yüzüne yapılan beton kaplamayla sağlanıyor.

Bölgedeki çetin iklim şartlarına meydan okuyan bu mega proje, aşırı hava olaylarına rağmen yapay zekâ ve dijital teknolojiler sayesinde planlanandan 8 ay önce tamamlanarak su tutma aşamasına geçti. İnşaat sürecinde insansız iş makineleri, akıllı sıkıştırma robotları ve gerçek zamanlı dijital ikiz simülasyonları gibi en son teknolojiler kullanıldı.

Yazın 40 dereceye yaklaşan sıcaklara, kışın ise -22 dereceleri bulan dondurucu soğuklara sahne olan Sincan'da, yapay zekâ sayesinde malzeme kalitesi ve nem oranları hatasız şekilde test edildi.

KURAKLIĞIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Çin hükümetinin stratejik öneme sahip 172 ulusal su projesinden biri olan Dashixia, çok amaçlı yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgede yaklaşık 1,1 milyar metreküplük dev bir rezervuar oluşturan baraj, özellikle ilkbahar aylarında yaşanan kuraklığı önleyerek 533 bin hektardan fazla tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.

Sulamanın yanı sıra sel kontrolü ve ekolojik su dengesi için de hayati rol oynayacak tesis, barındıracağı 750 bin kilovatlık hidroelektrik santraliyle de yılda yaklaşık 1,9 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Dev projede tüm üretim ünitelerinin 2026 yılının yaz aylarında tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor.