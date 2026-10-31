Televizyon kumandalarında bulunan kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tuşlar, birçok kişinin günlük hayatta neredeyse hiç kullanmadığı düğmeler arasında yer alıyor. Özellikle sarı tuşun ne işe yaradığı ise sık sık merak konusu oluyor.

Ancak sarı tuşun tüm televizyonlarda aynı görevi bulunmuyor. Bu düğmenin işlevi, televizyonun markasına, modeline ve kullanılan yayın sistemine göre değişiklik gösterebiliyor.

EKRANDAKİ KISAYOLLARI ÇALIŞTIRABİLİYOR

Akıllı televizyonlarda renkli tuşlar, ekranda görünen belirli seçeneklere hızlı erişim sağlamak için kullanılabiliyor. Bazı uydu alıcılarında ise sarı tuş; kanal listesi, ses ayarları veya farklı menülere ulaşmak için bir kısayol görevi görebiliyor.

Renkli tuşların en bilinen kullanım alanlarından biri de teletext sistemi. Bu sistemde kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tuşlar, ekranda farklı renklerle gösterilen sayfa ve seçeneklere hızlı şekilde geçiş yapılmasını sağlıyor.

Günümüzde bazı televizyon uygulamaları ve yayın platformları da bu tuşları ekrandaki özel komutları çalıştırmak için kullanabiliyor. Bu nedenle kumandanızdaki sarı tuşa bastığınızda gerçekleşen işlem, kullandığınız cihazın özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor.

Yıllardır televizyon kumandalarında yer alan ancak çoğu zaman dikkat çekmeyen bu renkli tuşlar, aslında tek bir görev için değil, ekrandaki işlemlere daha hızlı ulaşmayı sağlayan pratik kısayollar olarak kullanılabiliyor.