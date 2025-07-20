Türkiye'de artan sanal kumar bağımlılığı, milyonlarca insanın hayatını karartmaya devam ediyor.



Denizli'de Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz'da dünya evine girdi. Evlendikten 3 gün sonra düğün takılarıyla birlikte kayıplara karışan ve şu ana kadar kendisinden haber alınamayan Acar'ın 2 milyon TL'ye yakın sanal kumar borcu olduğu öğrenildi.

'SAĞ SALİM DÖNSÜN, GEREKİRSE EVİMİZİ SATARIZ'



Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre, Acar'ın ailesi borcun kendilerine yansıtılmaması nedeniyle evlatlarının kayıplara karıştığını düşündüklerini belirtirken, Cumhur Acar'ın sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti.







