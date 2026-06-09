Kumarhanede çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs’ün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.



APAR TOPAR MERKEZE ÇEKİLDİ



Dışışleri Bakanlığı’nın konunun üzerine gittiği anlaşıldı. Altınörs merkeze çekilirken yerine Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Banu Terzioğlu atandı.

Kumarhane skandalının ardından merkeze çekilen Adnan Altay Altınörs



KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde Terzioğlu’nu ziyaret etti ve başarılar diledi.



Yeni Başkonsolos Terzioğlu (46) ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu. 2005 yılında Bakanlığa ilk adımını atan Terzioğlu, Protokol Genel Müdür Yardımcılığı, Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı, AB Genel Sekreterliği bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2019 arasında Bakan Danışmanı olan Terzioğlu, 2019’da Almanya’nın Karlsruhe kentinde Başkonsolos olarak atandı. En son 2025 yılında Tiflis Büyükelçilik Müsteşarı idi.

Batum Başkonsolosu olarak atanan Banu Terzioğlu

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.