Japonya’nın efsanevi kumaşı Oshima tsumugi ipeği, üzerindeki desenlerin baskı olmadığını öğrenenleri şaşkına çeviriyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir baskı deseni gibi duran bu özel kumaşın tüm motifleri, ipliklerin daha dokunmadan önce tek tek matematiksel bir hassasiyetle boyanması ve tezgahta milimetrik olarak hizalanmasıyla elde ediliyor.

Dünyanın en nadir ve en zahmetli tekstil geleneklerinden biri kabul edilen bu ipek, Kagoshima eyaletine bağlı Amami Oshima adasındaki ustaların elinden çıkıyor. Tek bir kimono yapımında kullanılan yaklaşık beş metrekarelik bir kumaş topu (tanmono), tam 60 farklı karmaşık aşamadan geçiyor.

Son derece yüksek uzmanlık gerektiren bu üretim süreci nedeniyle tek bir kumaş topunun tamamlanması bir yılı bulabiliyor.

Bu devasa emek ve el işçiliği, kumaşın fiyatına da doğrudan yansıyor. Bir top Oshima tsumugi ipeğinin fiyatı 400 bin yeni (yaklaşık 125 bin TL) bulabiliyor; hatta nadirliğine ve işçiliğin detayına göre bu rakam çok daha yukarılara çıkabiliyor.

Kumaşı dokurken tek bir hatanın bile tüm deseni bozabileceği bu süreçte ustalar, iplikleri her atışta elle yeniden ayarlayarak adeta zamana karşı bir sabır sınavı veriyor.

Bu inanılmaz fiyata ve yüksek işçilik maliyetine rağmen, kumaşın sunduğu hafiflik, kırışmama özelliği ve onlarca yıl yıpranmayan yapısı, Oshima tsumugi'yi Japon kültürünün en lüks ve prestijli kimonolarının hammaddesi haline getiriyor.