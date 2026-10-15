İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasında tutukluluğunun 577. gününde savunmasını yaptı, 19 Mart operasyonlarının ardından borsada yaşanan kayıpları ve fon vurgunu iddialarını gündeme getirdi.

İmamoğlu, tutuklamaların, gözaltıların fon vurgunundan sonra arttığını belirtti, bunun amacının “Asrın soygununu gündemden kaçırmak” olduğunu söyledi. İmamoğlu iktidarın ülkeyi operasyon cumhuriyetine çevirdiğini söyledi.

UMUDUMU SİNDİREMEZLER

İddianamede kendisine yöneltilen “yolsuzluk fonu” suçlamasına tepki gösteren İmamoğlu, “Bendeki umudu kimse sindiremez dedi ve şunları söyledi:

“Beni yolsuzluk fonu kurmakla suçladılar. Esas yolsuzluk fonunu kurup milletin parasını aynı dönemde çaldılar. Tek bir kuruş bulamadılar. Çünkü o fon yok, öyle bir şey hiç olmadı.”

İmamoğlu, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç bulunmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Kendisini dev aynasında görenler, çok güçlü hissedenler iyi bilir ki milletin iradesi sizin o kalelerinizi kumdan kaleye çevirir, kumdan kaleye. Püf diye yıkılırsınız. Ayakta kalacak şey, bu ülkenin milleti ve bu ülkenin devleti. Ama milletin devleti, milletin. Bir partinin ya da bir kişinin devletinden bahsetmiyoruz, 87 milyon yurttaşın devletinden bahsediyoruz. Ülkeyi operasyon cumhuriyetine çevirdiniz ve vurgunlarınızı örtmek için zulümlerinize devam ediyorsunuz ama sizi son kez uyarıyorum: Vazgeçin! Bu milletin önünde duramazsınız. Vazgeçin. Söyledim; milli irade vurgunu, zam vurgunu bitmiyor, durmuyor.”

18 Mart’ta diplomasının iptal edilmesinin ardından 19 Mart’ta yaşananları “Türkiye tarihine kara bir leke” olarak nitelendiren İmamoğlu, operasyonların ekonomik sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

31.5 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

“19 Mart 2025 darbesi sonrası borsa, 2008’den bu yana, 2008’den bu yana en sert düşüşü yaşadı. İki günde müdahalelere rağmen yüzde 16.3 değer kaybetti. Tarihi bir değer, müdahalelere rağmen yüzde 16.3 gibi bir oran. Milletin 31.5 milyar doları bir haftada buharlaştı, bir haftada.”

Borsanın sert düşüş yaşadığı sırada bazı hisselerde ters yönde hareketler olduğunu öne süren İmamoğlu, TERA üzerinden gerçekleştirilen işlemlere işaret etti. İmamoğlu, “Tam piyasa çökerken ne oldu? Tam zıt bir isim. TERA’nın ağırlık verdiği hisselerden oluşan sepet tersine yükseldi, zirve yaptı. Haydaaa! Ne kadar zeki insanlar var değil mi? Gemi batarken götürmek gibi bir şey bu” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, fon vurgunu iddialarına ilişkin işlem yapılmadığını, buna karşılık İBB’ye yönelik operasyonların peş peşe gerçekleştirildiğini savundu. İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Peki aynı 20 ay içinde asrın soygunu fon vurgununu SPK ihbarıyla fark eden ama aylardır kılı kıpırdamayan dönemin başsavcısı, Adalet Bakanı ne yaptı? Yüz binlerce vatandaşımıza aylardır borsada soygun süreci yaşatılırken, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve bana ve buradaki insanlara ve buradaki insanların gibi yüzlerce dışarıdaki insanlara, onların ailelerine, çocuklarına, evlatlarına, eşlerine...”

İki cumhurbaşkanı adayı da hapiste

“İki cumhurbaşkanı adayı hapiste, biri Edirne’de biri Silivri’de” diyen Ekrem İmamoğlu, barışın tesis edilmesi için rakipleri hapseden anlayışın ortadan kalkması gerektiğini söyledi. İmamoğlu, “Selahattin Demirtaş’ı Edirne’de tutsak tutmaya çalışan zihniyetin bu ülkeye barışı getirme şansı yoktur. O akıldan bir şey çıkmaz” dedi.

Bir kitap için 16 polisle baskın

Ekrem İmamoğlu, savunmalarından oluşan “Millet Şahidimdir” kitabının basım sürecinde yaşanan polis baskınını ve yasaklama kararını anlattı. İmamoğlu, matbaaya 16 polisin gittiğini, baskının durdurulduğunu ve kitabın bir hafta sonra yasaklandığını söyledi.

İmamoğlu yayınlanmayan kitabının basımının durdurulması için terör ve örgütlü suçlar bürosunun arandığını söyledi.

İmamoğlu şunları anlattı: “Polis sözde kendi bölgesinde gezerken, tesadüf o ya, tam da benim kitabımın basılmaya başlandığı gün, usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldığı bilgisini almış. Burayı iyi dinleyin! İlk defa anlatıyorum...”

SAYGIN BİR MATBAA

“Matbaa, Türkiye’nin en büyük, en saygın matbaalarından biri. Orası bandrosuz kitap basmaz. Polisin hangi bilgiyi, nasıl edindiği belli değil ama yine de bir tutanak düzenlenmiş; 25 Ağustos 2026 günü, saat 17.45’te. Bu sözde istihbarat üzerine polis savcılığı arayıp bilgi veriyor. Tutanağı var. Konu bandrolsüz kitap ama aranan savcı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı O.A. Neden görevli Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu aranmıyor, belli değil. Savcımız hemen talimat veriyor: ‘Matbaada gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapılmasına...’ nereden nereye geldik...”

Dilekçiğim seninle gurur duyuyorum

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’na teşekkür ederek, “Dilekçiğim, seninle gurur duyuyorum. Bir tanesin sen. İyi ki varsın ve bu ailenin yanındasın” dedi.

Duruşmalarda ve cezaevi sürecinde ailece büyük zorluklar yaşadıklarını belirten İmamoğlu, en büyük dertlerinin ise tutuklu bulunan kişiler ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılar olduğunu vurguladı.

GÜZEL YÜREK VE VİCDAN

İmamoğlu, “Allah hepimize güzel yürek versin. Bu memleketin insanlarına vicdan nasip etsin” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ülkeye erdemli, ahlaklı ve adaleti her şeyin önünde tutan yöneticiler nasip etmesi için de temennide bulundu.

Dilek İmamoğlu Silivri’deki duruşmaları takip ediyor, bir yandan da Aile Dayanışma Ağı’nın buluşmalarına katılıp basın açıklamalarını yapıyor.

Fonlanan vurguncuya değil uyarana gözaltı

İBB’ye yönelik operasyonların tarihlerini sıralayan İmamoğlu, “İBB’ye 19 Mart darbesini yaptı, yetmedi. 25 Mayıs’ta ikinci dalga, 30 Mayıs’ta üçüncü dalga, 23 Mayıs’ta dördüncü dalga, 31 Mayıs’ta beşinci dalga, 18 Temmuz’da altıncı dalga, 15 Ağustos’ta yedinci dalga, 27 Ekim’de sekizinci dalga, 31 Ekim’de dokuzuncu dalga operasyonu yapıldı. Sadece İBB’ye. Anaaa saldırıyorlar! Orada da millet malı götürüyor. Fon vurguncuları için hiçbir şey yapılmadı aynı gün. Hiçbir şey, yaprak kıpırdamadı. Ama uyaranlar gözaltına alındı! Bakan bile uyardı. Gazeteler yazdı” dedi.

BİR YIL SONRA AYNI FİLM

Borsada bir yıl sonra yeniden benzer bir tablonun yaşandığını ileri süren İmamoğlu, 20 Mayıs’ta yaşanan düşüş sırasında TERA üzerinden yapılan alımları gündeme getirdi.

“Bir yıl sonra aynı film. Mutlak butlan kararı geldi. Bakın, bir yıl sonra 20 Mayıs’a geldi. Borsa yine çöktü ve o çöküş gününde bugün adını herkesin bildiği TERA üzerinde, tek günde 1 milyar 870 milyon dolarlık alım. 1 milyar 870 milyon dolar. Yine gemi batarken malı götürenler. Piyasa çökerken kimler topluyordu? Kimin parasıyla?”

SPK BUNLARI AYDINLATSIN

İmamoğlu, bu işlemlerin aydınlatılması gerektiğini belirterek Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) işaret etti.

Halk TV’ye yapılan zulmü kınıyorum

Türkiye’nin “vurgunlar” ülkesine döndüğünü söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti: “Daha geçen hafta T24’ün sesini kestiler. Ve bu sabah son medya vurgunu... Ve son medya vurgunu, Halk TV operasyonu. AK Parti’yi baştan aşağıya uyarıyorum. Sizi bir operasyon girdabına sokan bir süreçle iç içesiniz. Allah size akıl fikir versin.

Halk TV’ye yapılan bu zulmü, zalimliği şiddetle kınıyorum. En şiddetli şekilde kınıyorum. Bir sözüm de Halk TV için halkımıza. Zaten bir elin parmağı kadar kanalımız, gazetemiz var. Onlar sizi nasıl yalnız bırakmadıysa aziz milletim, kıymetli halkım çok önemlidir. Lütfen Halk TV’yi yalnız bırakmayın. Size haber ulaştıran gazetecileri yalnız bırakmayın.”

TELEFON KONUŞMASI:

Babam kulağımızı da yakında keserler dedi



İMAMOĞLU’, Halk TV’ye kayyum atanmasından söz ederken, “Sabahleyin kalktım hazırlıklarımı yaptım. Bugün telefon günümdü, haftada 10 dakika bir kişiyi arayabiliyorum. O görüşmelerimi bugün annemi babamı arayarak gerçekleştirdim. Cuma günü duruşma olacağından görüşemeyecektik. Anneciğim, ‘Halk TV’yi kapattılar, niye kapattılar’ dedi. Önce anlamadım. Sonra babam ‘Kayyum atamışlar Ekrem. Ne diyeyim oğlum yakında da kulağımızı keserler’ dedi. Bu memlekette çok enteresan şeyler oluyor. Ferhan Şensoy’un ‘tesadüfün iğne deliği’ diye bir lafı var, bugün Halk TV kayyumu tesadüf herhalde, öyle yorumlayalım” dedi.

CHP’YE BUTLAN GÜNÜ

Kemal Kılıçdaroğlu darbenin işbirlikçisi

Ekrem İmamoğlu, mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye kayyum olarak atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarı yargı üzerinden ana muhalefet partisine müdahale etmekle suçlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için “O şahıs 21 Mayıs darbesinin işbirlikçisidir” ifadelerini kullandı.

PARTİYE ÇÖKMÜŞTÜR

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, iktidarın yargıyı kullanarak CHP’ye müdahale ettiğini savundu. Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmesinin önünün açılmasına tepki gösteren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İktidar, güdümündeki yargıyı kullanarak ana muhalefet partisine çökmüştür. Bu görevi de butlan kararıyla koltuğa oturtulan bir şahsa vermiştir. O şahıs 21 Mayıs darbesinin işbirlikçisidir.”