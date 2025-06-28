Mali sorunlar nedeniyle küme düşürülmesine karar verilen Lyon, itiraz hakkını kullanacak.

Bir dönem Ligue 1'e damga vuran ve Fransa'da 1950 yılında kurulan 75 yıllık Olympique Lyon Kulübü, gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek. Fransız ekibinin ligde kalması için bir umut doğdu.

PSG DEVREYE GİRDİ

Küme düşürülme kararı çıkan Lyon için ezeli rakibi Paris Saint Germain devreye girdi. Paris temsilcisi, 2023 yazında Lyon'dan 45+5 milyon Euro bedelle kadrosuna dahil ettiği Barcola'nın anlaşmasındaki ödemeleri vadesinden önce ödedi.

Söz konusu ödeme Lyon'un itiraz davasında elini güçlendirdi. Paris Saint Germain'in bu hamlesi ile Lyon'un itirazının kabul edilmesi ve Ligue 1'e dönmesi bekleniyor.