Premier Lig'de bitime bir maç kala 17. sırada yer alan Tottenham, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek!

Bu sezon Avrupa Ligi finalinin ve futbolun en büyük hikayelerinden biri yazıldı. Felaketle sonuçlanan bir sezonu tersine çevirmenin daha iyi bir yolu olamazdı.

Ancak bu zafer Tottenham'ın gidişatını kamufle etse de gerçekler göz ardı edilemez. Postecoglou'nun takımı, Premier Lig'de daha kötü bir performans sergileyen ve onları daha büyük bir beladan kurtaran Leicester, Ipswich Town ve Southampton gibi üç küme düşen takıma teşekkür etmeli.

İSPANYA'DA OLSAYDI KÜME DÜŞMEME MAÇINA ÇIKACAKTI!

Tottenham şu ana kadar topladığı 38 puanla İspanya La Liga'da olsaydı Cumartesi günü küme düşmeme maçına çıkacaktı. La Liga'da son hafta öncesi küme düşme korkusu yaşayan Espanyol'un 39, Leganés'in ise 37 puanı var. İngilizler bir Avrupa Kupası finalinde ilk kez ligde 17 ve 16. sırada olan takımlarının kapışmasını izledi.

Manchester United 39 puanla tamamladığı lig sonunda finali de ıskalayınca Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı. 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik alarak finale yenilgisiz gelen Kırmızı Şeytanlar Tottenham'a diş geçiremedi.

Tottenham'ın 17 yıllık kupa laneti son bulurken Ange Postecoglou'nun öngörüsü de gerçekleşmiş oldu. "Ben her zaman ikinci sezonumda şampiyonluk kazanırım" diyen Postecoglou haklı çıktı. Tottenham için ikinci yıl, 41 yıl sonra Avrupa'da bir kupa getirdi.

Bilbao'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham, Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek 17 yıl sonra ilk kupasını müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte Premier Lig’de 17. sırada yer alan Londra temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde etti.

Tottenham, 2008 yılında Juande Ramos yönetiminde kazandığı Lig Kupası’ndan bu yana ilk kez bir kupa sevinci yaşadı.

HARRY KANE GİTTİ, KUPA GELDİ

Uzun yıllar Tottenham forması giyip kupa kazanamayan Harry Kane, 2023 yazında Bayern Münih’e transfer oldu ve ilk sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Kane’siz Tottenham ise 17 yıl sonra kupa sevinci yaşadı. Futbolun ironisi bir kez daha sahneye çıktı.