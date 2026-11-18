A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın resmi internet sitesinden duyurduğu kasım ayı dünya sıralamasında iki basamak geriledi. Milliler, 1.556 puanla 33. sırada yer aldı.
İSPANYA ZİRVEDE, FAS İLK BEŞTE
2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2.004 puanla sıralamanın zirvesinde yer aldı. Dünya Kupası finalisti Arjantin ise 1.966 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Fransa 1.950 puanla üçüncü, İngiltere 1.938 puanla dördüncü oldu. İki basamak yükselen Fas, 1.809 puanla beşinci sıraya yerleşti.
FIFA'nın bir sonraki resmi dünya sıralaması, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü açıklanacak.