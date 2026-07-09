Trendyol Süper Lig’in başlamasına 1 aydan fazla bir süre varken, Emre Belözoğlu’ndan geçen sezon için flaş bir iddia geldi. Belözoğlu Türk hakemlerinin Kasımpaşa’yı düşürmek için her şeyi yaptığını ifade etti.

Kafa Sports Youtube kanalına konuk olan Belözoğlu, ''Hakemler Kasımpaşa’yı düşürmek için her şeyi yaptılar son 4 hafta. Bunu samimice söylüyorum. Düşsün diye her şeyi yaptı Cihan Aydın. Vallahi yaptı ya, bilerek yaptı. Ha buna eminim ya. Öleceğiz, gideceğiz, Allah'a hesap vereceğiz beraber...’’ ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Kasımpaşa ligde son hafta kümede kalmayı başarmıştı. İstanbul temsilcisi ligi 35 puanla 13. bitirmişti. Kasımpaşa’nın başında geçen sezon 20 maça çıkan Emre Belözoğlu ise 1,10 puan ortalaması tutturmuştu.