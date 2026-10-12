Premier Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda tempo yükselse de skor 0-0 olarak devam etti. Ryan Gravenberch'in Jeremy Doku'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalması, maçın seyrini değiştirdi.

Kırmızı kartın ardından üç dakika geçmeden Erling Haaland, Doku'nun şutunun kendisine dönmesiyle topu ağlara göndererek 65. dakikada skoru 1-0 yaptı. Sadece üç dakika sonra 68. dakikada Doku, sol kanattan içeriye kat ederek Alisson'un üzerinden uzak köşeye harika bir şutla farkı ikiye çıkardı. 78. dakikada sahneye çıkan Rayan Cherki ise Josko Gvardiol'un pasıyla ceza sahasına girerek skoru 3-0'a getirdi ve maçı noktaladı.

LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu sonuçla Manchester City, ligdeki 6 maçının tamamını kazanarak 18 puana ulaştı ve liderliğini korudu. Galibiyet serisi de 8 maça çıktı. Liverpool ise Andoni Iraola yönetiminde sezonun ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

114 DOSYADAN SUÇLU BULUNDU! İNTİKAMINI 3 GOLLE ALDI

Premier Lig kurallarını ihlal ettiği belirlenen Manchester City, 115 suçun 114'ünden suçlu bulundu. Manchester City'nin suçlu bulunmasının ardından ezeli rakipleri Liverpool ve Manchester United taraftarları, tepkilerini göstermek için tribünlere pankart ve bayraklar astı.

Liverpool taraftarı, Manchester City ile oynanan maçta “Yalanların uğruna satın aldığın o hayallerin bedelini ödeyene dek, fırtınalı göklerin altında yapayalnız bir kazazede olacaksın.” pankartını açtı.

Ayrıca mücadelede “115 suçlamanın babası” “114 suçlama”, “dolandırıcılar”, “Tüm yıldızlarınız sönüyor" tarzında pankartlar açtı. Manchester City, Liverpool'u 3-0 mağlup ederek intikamını bu şekilde aldı.