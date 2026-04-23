Gansu eyaletinde yer alan Minqin bölgesi, Tengger Çölü ile Badain Jaran Çölü arasında kalan son doğal bariyer olarak biliniyordu. Ancak yıllar içinde artan kuraklık ve yer altı sularının tükenmesiyle birlikte çöller hızla ilerlemeye başladı. Kum fırtınaları tarım alanlarını yok ederken, bölgede yaşayan insanlar da göç etmek zorunda kalıyordu.

2000’li yılların başında yapılan değerlendirmeler, yer altı suyunun kısa sürede tamamen tükeneceğini ve iki çölün birleşerek bu vahayı ortadan kaldıracağını ortaya koydu. Tam bu kritik noktada bir grup gönüllü harekete geçti. Başlatılan ağaçlandırma çalışmalarıyla, kuraklığa dayanıklı bitkiler ekilerek kumun ilerleyişi durdurulmaya çalışıldı.

Projede temel amaç, rüzgarla taşınan kumları durduracak doğal bir 'yeşil duvar' oluşturmaktı. Gönüllüler, belirli hatlar boyunca ağaç ve bitki dikerek adeta canlı bir bariyer kurdu. Yıllar süren bu çalışmalar sayesinde toprak tutundu, kum hareketi yavaşladı ve bölgedeki ekosistem yeniden canlanmaya başladı.

Aradan geçen yaklaşık 20 yılı aşkın sürenin ardından bölge adeta yeniden doğdu. Bir zamanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan vaha, bugün turistlerin de ilgisini çeken canlı bir yaşam alanına dönüştü. Uzmanlara göre bu örnek, çölleşmenin geri döndürülemez bir süreç olmadığını ve doğru müdahalelerle doğanın yeniden kazanılabileceğini gösteriyor.

Bu dönüşüm, yalnızca yerel bir başarı hikayesi olarak değil, aynı zamanda iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadele konusunda dünyaya umut veren bir model olarak görülüyor. Bugün gelinen noktada, çalışmaların büyük ölçüde amacına ulaştığı görülüyor.