Proje, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'u ülkenin doğusuna bağlayan yaklaşık 1.200 kilometrelik Umut Yolu'nun (Road of Hope) Magta Lahjar yakınlarındaki 6,7 kilometrelik bölümünde hayata geçirildi. Ağaç ve çalılardan oluşan yeşil kuşak, rüzgarın taşıdığı kumun yola ulaşmasını engelleyerek sürekli kum temizleme ihtiyacını önemli ölçüde azalttı.

6,7 KİLOMETRELİK YOL KORUMA ALTINA ALINDI

Uzmanların verdiği bilgilere göre Magta Lahjar bölgesinde oluşturulan 335 hektarlık yeşil kuşak, 6,7 kilometrelik yol kesimini uzun vadeli olarak kum istilasından korudu. Projede yalnızca ağaç dikimi yapılmadı; ilk aşamada kum hareketini yavaşlatmak için dal ve çitlerden oluşan bariyerler de kuruldu. Bitkiler kök saldıkça doğal koruma sistemi kendi kendine işlemeye başladı.

Araştırmalar, yıllık yağışın yeterli olduğu bölgelerde ağaçlandırmanın, sürekli mekanik kum temizleme çalışmalarına göre daha kalıcı ve ekonomik bir çözüm sunduğunu ortaya koyuyor. Oluşturulan orman kuşağının aynı zamanda odun üretimi gibi ek faydalar sağlayabileceği belirtiliyor.

YÖNTEM DİĞER ÇÖL BÖLGELERİNE DE ÖRNEK OLUYOR

Moritanya, çölleşmeden en fazla etkilenen Sahel ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle ülkede geliştirilen kumul sabitleme teknikleri, Afrika'nın farklı bölgelerinde yürütülen çölleşmeyle mücadele projelerine de örnek gösteriliyor. Uzmanlara göre bitki örtüsünü doğal bir bariyer olarak kullanmak, hem yolların korunmasına hem de çölleşmenin yavaşlatılmasına uzun vadeli katkı sağlıyor.