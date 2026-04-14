Dünyanın en büyük kesintisiz kum çöllerinden biri olan Rubülhali sınırları içinde yer alan bu güzergahta, kum tepeleri sürekli hareket halinde bulunuyor. Özellikle rüzgarlı gecelerde biriken kumlar, kısa sürede yolu tamamen kapatabilecek seviyeye ulaşabiliyor. Bu nedenle temizlik çalışmaları günlük olarak sürdürülüyor.

YOL GÜNLÜK TEMİZLENİYOR

Yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iş makineleri ve traktörler her sabah erken saatlerde sahaya çıkıyor. Amaç, biriken kum tabakasını temizleyerek yolu yeniden trafiğe uygun hale getirmek. Aksi halde yolun birkaç gün içinde tamamen kapanabileceği belirtiliyor.

AŞIRI SICAKLIKLAR VE RİSKLER

Bölgede yaz aylarında hava sıcaklığı 50 dereceyi aşarken, asfalt yüzeyde bu değer daha da yükselebiliyor. Bu durum hem araçlar hem de sürücüler açısından çeşitli riskler oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklar, araç performansını olumsuz etkileyebildiği gibi, uzun süreli yolculukları da zorlaştırıyor.

Yolun korunması için çeşitli mühendislik çözümleri uygulanmasına rağmen, çölün etkisi tamamen ortadan kaldırılamıyor. Bu nedenle Liwa yolu, düzenli bakım ve temizlik çalışmalarıyla ayakta tutulmaya devam ediyor.