Neath Port Talbot’taki Margam Plajı’nda 1996 yılından bu yana metal detektörüyle arama yapan 69 yaşındaki Peter Hughes, 1583 yılında batan bir gemiden kalan yaklaşık 870 parça altın ve gümüş sikke ile tarihi eserden oluşan koleksiyonu gün ışığına çıkardı. 21 yıllık çalışmanın ardından toplanan eserler, Swansea’deki Ulusal Sahil Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

GEMİ 1583 YILINDA FIRTINADA BATTI

Tarihi kayıtlara göre, 1583 yılında İspanya’ya tahıl taşıyan Ann Francis isimli gemi, dönüş yolunda 28 Aralık 1583 tarihinde şiddetli bir fırtınaya yakalanarak battı. Fırtınada gemiyle birlikte taşınan ödeme de kayboldu. Kumlardaki erozyon sonucu ortaya çıkan kalıntılar üzerinde yapılan incelemelerde, gemideki toplam servetin yalnızca dörtte birinin bugüne kadar çıkarılabildiği tahmin ediliyor.

Buluntular arasında İspanya Hükümdarları Ferdinand ve Isabella dönemine ait altın sikkelerin yanı sıra, Portekiz Kralı III. Joao döneminde (1555-1557) basılan ve üzerinde Aziz Vincent figürü ile Portekiz arması yer alan Sao Vicente altını bulunuyor.

Sikkelerin ötesinde, denizcilere ait kişisel eşyalar, mutfak kapları, bir güverte reisi düdüğü ve ahşap sandıklardan birine ait, şifresi henüz çözülememiş pirinç bir şifreli kilit de sergilenen parçalar arasında yer alıyor.

ARAMA YAPILAN ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

Keşiflerin ardından Amgueddfa Cymru (Wales Ulusal Müzesi) yetkilileriyle iletişime geçildi. Müze yetkilisi Alistair Willis, koleksiyonun dönem kayıtlarıyla doğrulandığını ve belgelerde denizciler, lordlar, kaçakçılar ve dönemin adli kayıtlarına ilişkin bilgilerin yer aldığını açıkladı.

Kalan diğer gemi batığı parçalarının korunması amacıyla Margam Plajı’nın ilgili bölümü koruma altına alındı. Bölgede izinsiz detektörle arama yapmak ve kazı gerçekleştirmek yasaklandı.