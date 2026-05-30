Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad yakınlarındaki antik Diriyah bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, içinde altın, gümüş ve değerli taşların bulunduğu bin yıllık bir çömlek keşfedildi. Uzmanlar, "Diriyah Hazinesi" olarak adlandırılan bu koleksiyonun, sekizinci yüzyılda Mekke’ye giden bir hacı tarafından gömülmüş olabileceğini tahmin ediyor.

BÖLGEDEKİ TARİHİ DERİNLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Suudi Miras Komisyonu tarafından altı yıldır sürdürülen kazıların altıncı sezonunda ulaşılan buluntular, bölgenin tarihi derinliğini gözler önüne serdi. Organik kalıntılar üzerinde yapılan radyokarbon analizleri, yerleşimin ana katmanlarının MS 743-753 yıllarına, yani Emevi döneminin sonu ile Abbasi Halifeliği’nin kuruluş yıllarına ait olduğunu gösteriyor.

100'DEN FAZLA MÜCEVHER BULUNDU

Kazı alanında alçı kaplı su depoları ve konut yapılarına ait duvar kalıntıları tespit edildi. Bu yapıların içinde yapılan detaylı çalışmalarda, bir çömleğin içine gizlenmiş 100’den fazla mücevher bulundu. Koleksiyonun içeriği şu parçalardan oluşuyor: İşlenmiş altın ve gümüş takılar, yarı değerli taşlarla süslenmiş objeler, çiçek ve geometrik desenli süslemeler, oksitlenmiş bakır parçaları.

STRATEJİK BİR KONUMA SAHİP

Diriyah, günümüzde Suud Hanedanı’nın kökeni olarak bilinse de arkeolojik veriler, bölgenin Abbasi döneminde (MS 750-1258) stratejik bir konuma sahip olduğunu kanıtlıyor. Şehir, o dönemde Irak’ın Basra limanı ile kutsal şehir Mekke arasındaki hac güzergahı üzerinde kritik bir durak noktasıydı.

UZMANLAR DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Uzmanlar, mücevherlerin işçilik kalitesine dikkat çekerek, eserlerin altın levhaların dövülmesi ve kabartma teknikleriyle usta zanaatkarlar tarafından üretildiğini belirtti. Hazinenin hangi sebeple toprağa gömüldüğü ve sahibinin kimliği üzerindeki araştırmalar devam ediyor.