İngiltere kıyılarında bulunan II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir savaş uçağının kalıntıları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıkarak hem yerel halkın hem de turistlerin dikkatini çekti.

Galler’in Harlech sahilinde zaman zaman görülebilen bu enkazın, ABD yapımı Lockheed P-38 Lightning tipi bir savaş uçağına ait olduğu belirtiliyor. 'Maid of Harlech' olarak bilinen uçak, deniz ve kum hareketlerine bağlı olarak belirli dönemlerde yüzeye çıkıyor.

İlk kez 1970’li yıllarda fark edilen enkaz, sonraki yıllarda da aralıklarla yeniden görünür hale geldi. Özellikle deniz seviyesinin çekildiği ve kumların yer değiştirdiği dönemlerde uçağın bazı parçaları gün yüzüne çıkıyor.

Uçağın, 1942 yılında eğitim uçuşu sırasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı ve pilotunun kazadan sağ kurtulduğu biliniyor. Ancak olayın ardından enkaz bulunduğu yerde bırakıldı ve zamanla kumların altında kayboldu.

Yetkililer, tarihi önemi nedeniyle enkazın bulunduğu yerden kaldırılmamasına karar verdi. Bu durum, bölgenin hem tarih meraklıları hem de ziyaretçiler için ilgi çekici bir noktaya dönüşmesine neden oldu.

Uzmanlara göre bu tür kalıntılar, yalnızca birer enkaz değil; aynı zamanda II. Dünya Savaşı’nın izlerini günümüze taşıyan önemli tarihi belgeler olarak değerlendiriliyor.