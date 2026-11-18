Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında, sezonun son tekne turunda balina görüntülendi. Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, müşterileriyle geçen pazar günü çıktığı turda Suluada yakınlarında deniz yüzeyinde siyah bir cisim gördü.

Teknesiyle yaklaştığı cismin balina olduğunu fark eden Şeşen, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

Karşılaşmayı anlatan Şeşen, "Müşterimle sezonun son tekne turunu gerçekleştiriyorduk. Suluada yakınlarına geldiğimizde denizin yüzünde siyah bir şey gördük. İlk etapta denizaltı sandık. Çevredeki balıkçılardan bu siyah cismin ne olduğu konusunda yardım istedik. O sırada havaya su püskürtmeye başladı. Siyah cismin balina olduğunu fark edince telefonumla kayıt yaparak sanal medyamda paylaştım" dedi.