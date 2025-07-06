Farklı medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Tuncay Güney, 2 Mart 2001’de çalıntı bir aracı İstanbul da satmaya çalışırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi’nce yakalandı. Şubenin o dönemki müdürü Adil Serdar Saçan ve ekibi tarafından sorgulanan Güney’in evinde yapılan aramalarda, Ergenekon davasının temelini oluşturan 6 çuval belge bulundu.

Belgeler arasında, örgütün şeması da ele geçirildi. Emniyette kamera karşısında verdiği ifadelerde başta Veli Küçük olmak üzere birçok asker, siyasetçi ve bürokratı Ergenekon’a üye olmakla suçlayan Güney, bu iddiaları, katıldığı birçok televizyon programında da tekrarladı. Güney, Ergenekon davası kapsamında ifadeye çağırılınca, 2009 yılında Kanada’ya kaçtı. Hahamlık yapan Güney, verdiği ifadelerin doğru olmadığını söylemişti. Ergenekon davasının karakutularından biri olan Güney hakkında, CIA ajanı, MİT çalışanı, Cemaat üyesi, İsrail ajanı olduğu gibi iddialar sık sık gündeme gelmişti.

Belediyelerin iftiracısı çeteci Aziz İhsan Aktaş

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonda suç örgütü lideri olarak tutuklanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlandı ve 6 ay sonra cezaevinden çıktı. Savcıya iki kez ifade verdi ve CHP’li belediyeleri hedef aldı. İhale almadığı kamu kurumu ve AKP’li belediye kalmayan Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda CHP’li belediyelere çok sayıda operasyon yapıldı.

CHP’li belediyelerden aldığı işleriyle ilgili banka hesapları dondurulan Aktaş’ın, AKP’li belediyeler ile diğer devlet kurumlarından aldığı ihalelerle ilgili işleri devam ediyor.

Aktaş’ın şirketi Bilginay’ın ihale aldığı kamu kurumlarının başında TBMM geliyor. Yüksek yargının iki büyük temsilcisi Yargıtay ve Danıştay’ın işlerini Aktaş’ın şirketi yapıyor. Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile onlarca şehir hastanesi ihale aldığı kamu kurumlar arasında bulunuyor. Aynı firma halen AKP’li Gaziantep, Trabzon, Elazığ, Isparta, Şanlıurfa Haliliye ve Erzurum Yakutiye belediyeleriyle de çalışıyor.

Aktaş’ın Kıbrıs’ta da AKP’li iş insanı ortaklarıyla milyon dolarlık ihaleler aldığı belirlendi.