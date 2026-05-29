CHP Genel Merkezi önünde üzerine “Satılık haram araç” yazılarak iki aracın teşhir edilmesi, partide Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ekiplerini bir kez daha karşı karşıya getirdi.

İBB davasının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’ın da Kılıçdaroğlu’na Mercedes Vito marka zırhlı bir araç tahsis ettiği ortaya çıktı.

Bu konudaki tartışma, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi önünde iki aracın sergilenmesi ile başladı. Araçların üzerine “Satılık haram araç” yazıldı. Özgür Özel bu konuda “İğrenç bir görüntü” dedi.

Uşak Belediyesi tarafından içi dizayn edilen ve Özgür Özel tarafından kullanılan makam aracına dikkat çekmek için bu araçların teşhir edildiği belirtildi.

SALDIRI SONRASI TAHSİS

Özgür Özel döneminde partinin mali işlerinden sorumlu olan Genel Başkan yardımcısı Özgür Karabat, Çubuk’taki linç girişimi sonrası Kılıçdaroğlu’na Aziz İhsan Aktaş tarafından araç tahsis edildiğini açıkladı ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi

“Kemal Bey’e Çubuk saldırısı sonrası İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunulmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1.5 yıl boyunca kullandı. Kasım 2023’tekaybettiği kurultaydan bir gün sonra araç iade edildi. Erdoğan Toprak o zırhlı aracı yeniden İstanbul’a götürdü. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur.’’

TOPRAK YALANLADI

Bu iddialar üzerine açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise şu cevabı verdi:

“Çubuk saldırısından sonra Kemal Kılıçdaroğlu için bir araca ihtiyaç olduğu konuşuldu, ben Aziz İhsan Aktaş’ı tanımam hayatımda görmedim, telefonla bile konuşmuşluğum yok. Tanımadığım birinden nasıl araç almış olabilirim?”

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise Uşak Belediyesi tarafından içi dizayn edilen ve Özgür Özel tarafından kullanılan makam aracına dikkat çekmek için bu araçların teşhir edildiğini ve makam aracının satılıp 10.8 milyon liralık masrafın belediyeye iadesini istediklerini belirttiler.

BAŞKANLAR ARAÇ YÜZÜNDEN HAPİS YATIYOR

Bir-iki kez bindi, hapse girdi

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın itirafları ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı.

Gerekçe, Aktaş’ın şirketine ait Megane otomobili kullanması. Bahçetepe ifadesinde, aracın ne şekilde temin edildiğini, kimin adına ya da hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmediğini ve aday olmadan önce CHP ilçe başkanlığı döneminde parti çalışmalarında kullandığını söyledi. Bahçetepe, araca yalnızca 1-2 kere bindiğini ifade etti. Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Audi A8 vermesine ise herhangi bir soruşturma açılmadı.

Eski başkan kullandı o tutuklu

Aziz İhsan Aktaş’ın yakınlarından 16 araç istediği iddiasıyla tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın avukatı Berfin Aslan şunları söyledi: “Bütün iddialar çürüdü tek elde kalan 16 listelik araç. Araçların zaten seçim bölgesinde bekletilen ve hali hazırda kullanılan araçlar olduğu ortaya çıktı (Plaka Takip sistemi) PTS kayıtlarında.

Yani Utku Caner Çaykara’ya özel verilmediği ortaya çıktı. Eski belediye başkanının fotoğraflarının olduğu araçlar bunlar. O sırada daha Utku Caner Çaykara aday bile değildi. Ancak bu dosyaya eklenmedi çünkü leheydi.”