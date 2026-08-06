FETÖ kumpasıyla tutuklanan ve Poyrazköy davasında yargılanırken, “Oğluma ‘Baban terörist’’ dedirtmem. Bizi asın ama devleti yıkmakla suçlamayın’’ diyen SAT Komutanı Tuğamiral Eren Günay, tümamiral rütbesine terfi etti.

Yargılandığı davada “Kendimi aklamak boynumun borcudur’’ diyen Günay, hakkındaki suçlamaları delillerle çürütmüştü. Davanın kumpas olduğu ortaya çıkınca da beraat edip donanmaya geri dönmüştü.

Beykoz’daki SAT komandolarınıın komutanı olan Günay önceki gün YAŞ kararı ile tümamiral oldu.

İKİ KOMUTAN DAHA

Deniz binbaşı rütbesindeyken adı kumpas Poyrazköy davasına karıştırılan ve sahte dijital delillerle suçlanan Günay tutuklandı, Hasdal Cezaevi’nde yattı. Avukatlığını babasının yaptığı Günay, mahkemede “Şehit olsaydım da, bu iftiralara maruz kalmasaydım. Şerefimi, onurumu geri istiyorum. Vatan anamız, devlet babamız. Lehte delillere ulaşmak için can çekişsem de kendimi aklamak boynumun borcudur’’ demişti.

YAŞ toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nın görev süresi de yeniden uzatıldı. 2022’den beri bu görevde bulunan Tatlıoğlu da kumpas İzmir Askeri Casusluk davasından yargılanmış ve beraat etmişti.

İzmir Askeri Casusluk davasından yargılanan Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul da koramiral oldu. Albay rütbesindeyken davaya adı karıştırılan ve yargılanan Özoğul, kumpasın ortaya çıkması ile beraat etti ve donanmaya geri döndü.

Cezaevinde 5 yıl yattı

Sualtı Harekât ve Kurtarma Komutanı Eren Günay, kumpas davaları nedeniyle yaklaşık 5 yıl Hasdal Cezaevi’nde tutuklu kaldı, beraat ederek görevine gerdi döndü.