Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar devasa orman yangınlarına yol açarken, İtalya’dan gelen vahşet iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fransa ve İspanya’da söndürme çalışmalarında 3 itfaiyeci hayatını kaybederken, binlerce kişi tahliye edildi.

KEDİLERİ KULLANDILAR

İtalya'nın Sicilya ve Calabria bölgelerini etkisi altına alan yangınların arkasından insanlık dışı kundakçılık yöntemleri çıktı. İddiaya göre kundakçılar, yangınları daha geniş alanlara yaymak amacıyla sahipsiz sokak kedilerinin kuyruklarına yakıta batırılmış bezler bağlayarak hayvanları ateşe verdi.

Calabria Sivil Koruma Ajansı'ndan Domenico Costarella, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kan donduran ayrıntıları paylaştı:

"Bu hayvanlar ateşe verildikten sonra tarlalara salındı. Can havliyle ve korkuyla etrafta koşuşturan kediler, yangının çok daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu."

Yetkililer felaketten kötü niyetli kişileri ve mafya bağlantılı kundakçıları sorumlu tutuyor. Benzer canice yöntemlerin 2016 ve 2017 yıllarında da İtalyan mafyası tarafından orman yangınlarını körüklemek amacıyla kullanıldığı biliniyor.

İHBAR EDENE ÖDÜL VERİLECEK

SkyTG24’ün aktardığı habere göre, İtalyan Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği (AIDAA) olayla ilgili resmi suç duyurusunda bulundu. Dernek, kedileri ateşe veren faillerin kimliğini tespit etmeye yarayacak bilgi sağlayanlara 1.000 euro ödül verileceğini duyurdu. Olayla ilgili henüz bir tutuklama gerçekleşmedi.

İTALYA YANIYOR

Sicilya adasında yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çıkan onlarca yangınla mücadele etmek için yaklaşık 6 bin itfaiyeci, orman bekçisi ve sivil savunma görevlisi sahada görev yapıyor. Sicilya'da Bölge Başkanı Renato Schifani, Perşembe sabahı itibarıyla 50 yangının aktif olarak devam ettiğini ve havadan müdahalenin sürdüğünü belirtti. Calabria'da komşu bölgede kaydedilen aktif yangın sayısı 160'ı aştı.

3 İTFAİYECİ ÖLDÜ

Yangın felaketinin bir diğer adresi olan Fransa ve İspanya’da da durum kritik boyutlara ulaştı. Mücadele sırasında 3 itfaiyeci yaşamını yitirdi. Bordeaux Havaalanı yakınlarındaki yangına müdahale eden 2 itfaiyeci hayatını kaybetti. Ülkenin güneybatısındaki Arcachon Havzası'nda 5.000 dönümlük alan küle dönerken, bölgeden 12 bin kişi tahliye edildi. Devam eden söndürme çalışmalarında 1 itfaiyeci yaşamını yitirdi.