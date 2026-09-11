Göçmen akınıyla sarsılan Afrika kıtasındaki İspanyol şehri Ceuta'da İspanyol hükümetinin tüm çabalarına rağmen şehri terk etmeyi reddeden göçmenler, ortalığı karıştırdı.

Ceuta sahili boyunca dev bir çadır kent kuran göçmen, sahili tamamen işgal etti. Şehirde barınmakta ve yiyecek bulmakta zorluk çeken mülteciler, şehir halkını bezdirdi.

Mültecilerin bulunduğu noktalarda yangın olayları sıklıkla yaşanmaya başladı. Bu hafta salı günü bölgede araçlar kundaklanırken, Cuma günü sabaha karşı göçmen çadırları alev aldı.

Göçmen kentinde yaşanan yangın sonucu 42 çadır alevlere teslim oldu. Kadınlar ve çocuklar dahil 200 mülteci açıkta kaldı.

YAVRU YUNUSA EZİYET ETTİLER

Sahil şeridinde hayvanları da yakalayan mültecilerin denizde tuttukları yavru bir yunusa eziyet ettiği görüntüler, öfkeyi daha da artırdı.

4 Eylül tarihli görüntülerde mültecilerin bir yavru yunusa ellerinde taşıyarak gezdirdikleri, hayvanın ise kaçmak için çırpındığı göründü.

Bazı sosyal medya hesapları, mültecilerin sonrasında yunusu sopalarla öldürdüğünü öne sürdü ancak bu iddiayı destekleyen bir kanıt sunmadı. Bazıları ise yunusun denize geri bırakıldığını yazdı.

Mültecilerin ayrıca çatı malzemelerini söküp çaldığı, dükkanlardan gıda ürünlerini ödemeden alıp kaçtığı da iddia edildi.

BU GÖRÜNTÜLERDEN SONRA İSTİFA GELDİ

Bu görüntüler ise Ceuta hükümetini derinden sarstı. Ceuta kentindeki hükümet temsilcisi Miguel Ángel Pérez Triano'nun özel kalemi Gonzalo Sanz, bu görüntülerin yayılmasından sonra görevinden istifa etti.

İstifa, hükümetin istihbarat ajansı CNI, Hükümet Temsilciliği ve Sivil Muhafızlar arasındaki yazışmaları içeren 40 gizliliği kaldırılmış raporu kamuoyuna açıklamasından yalnızca iki gün sonra geldi.

WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlarda bir istihbarat görevlisi, sosyal medyada ertesi gün, yani 30 Temmuz'da yapılması yönünde çağrılar tespit edildiğini ve özerk kent Ceuta'ya "karadan ve denizden" bir "saldırı" düzenlenmesi ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Uyarıda, güvenlik güçlerinin kutlamalarla meşgul olacağı Taht Günü etkinliklerinden yararlanılması yönünde sosyal medyada çağrıların yer aldığı belirtildi.

Bu mesajın ardından Hükümet Temsilciliği ile CNI görevlisi arasında 11 dakika süren bir telefon görüşmesi yapıldı.

Kısa süre sonra Sanz, istihbarat görevlisine yanıt vererek uyarıyı aldığını doğruladı.

Sanz, 29 Temmuz'da İspanya istihbarat ajansı Ulusal İstihbarat Merkezi'nden (CNI) bir uyarı aldığını söyledi.

Sanz, bu iddia ile Triano'nun çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalar arasında açık bir "tutarsızlık" olduğunu söyledi.

Triano daha önce, krize ilişkin istihbarat raporlarının gizliliği kaldırılarak kamuoyuna açıklanmasına kadar söz konusu uyarıdan haberdar olmadığını savunmuştu.