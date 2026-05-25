Sporting Lizbon, Portekiz Kupası final maçında büyük bir şok yaşadı. Portekiz Kupası final maçında Sporting Lizbon, 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi.

Estadio Nacional'deki maçta kazanan 2-1 ile Torreense oldu.

Torreense, 4. dakikada Kevin Zohi ile öne geçerken Sporting, 54. dakikada Luis Suarez'in golüyle beraberliği yakaladı. Maç uzatmalara giderken Sporting, Araujo'nun 109. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından kalan bölümü 10 kişi ile oynadı. Torreense, 113. dakikada Tavares Stopira'nın penaltı golüyle Sporting Lizbon'u 2-1 yedi ve Portekiz Kupası'nı kazandı.

AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK

Bu tarihi zaferle Torreense, Portekiz Kupası’nı kazanan ilk alt lig takımı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda kulüp, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı elde etti.

Torreense Portekiz Süper Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi veriyor. Casa Pia ile ilk maçta 0-0 berabere kalan Torreense, rövanşı kazanırsa üst lige çıkacak ancak mağlup olursa Avrupa kupalarına 2. Lig takımı olarak devam edecek.