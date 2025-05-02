Fenerbahçe Medicana ile oynanan final serisine damga vuran isimlerden biri de Kiera Van Ryk idi... VakıfBank’ın 14. şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağlayan Kanadalı yıldızın gözü şimdi de Şampiyonlar Ligi kupasında. VakıfBank; üç İtalyan takımı Scandicci, Conegliano ve Milano’ya karşı Türkiye’yi temsil edecek. Ülker Spor Salonu’nda yarın başlayacak dörtlü final öncesi SÖZCÜ’ye özel röportaj veren Kiera Van Ryk çarpıcı sözler sarf etti:

VakıfBank'ın 14. şampiyonluğu… Bu sizin için ne ifade ediyor?

“Çokheyecanlı ve gururluyum. VakıfBank forması giymek benim için büyük bir onur. Kulübün çok köklü bir geçmişi var ve buradan pek çok başarılı oyuncu çıktı. Böylesine güçlü bir kadroyla birlikte şampiyonluk kazanmak benim için büyük bir gurur. Sezonun başında inişli çıkışlı bir dönem geçirdik ama sonunda takım olarak birleşip, ilk şampiyonluğumu kazandık. Bu anı her zaman hatırlayacağım.”



Dörtlü Final kapıda… Takımın hazırlığı ne durumda?

“Çok motiveyiz. Dörtlü Final’e tamamen odaklandık. İlk maçı kazanırsak, finalde tüm gücümüzle savaşacağız. Takım olarak konsantreyiz ve yeniden şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız.”

İtalya ve Polonya’nın ardından Türkiye... Türkiye Ligi hakkındaki görüşünüz?

“Profesyonel voleybol oynamayı çok seviyorum. Üç büyük voleybol ülkesinde forma giymek eşsiz bir deneyimdi. Açıkça söylemem gerekirse, Türkiye Ligi dünyanın en iyi profesyonel voleybol liglerinden biri, hatta bana göre en iyisi.”



Voleybol kariyerinizdeki en unutulmaz an nedir?

“MİLLİ takımla Dünya Şampiyonası’nda Polonya’ya karşı oynadığımız bir maçı asla unutamam. 10 binden fazla taraftar vardı ve herkes Polonya marşını yürekten söylüyordu. O an tüylerim diken diken olmuştu, gerçekten büyüleyiciydi. Bir diğeri ise bu sezon Türkiye’de yaşadığım şampiyonluk. Profesyonel kariyerimdeki ilk şampiyonluğumu böylesine güçlü bir ligde, Fenerbahçe gibi büyük bir rakibe karşı kazanmak benim için unutulmaz bir anı oldu.”

ANNEM İÇİN OYNUYORUM

Mayıs 2023’te annesini kaybeden Kiera Van Ryk, taktığı kolyeden, aldığı sayıya kadar oynadığı her maçta onun anısını yaşattığını söylüyor

Annenizi kaybetmek sizi nasıl etkiledi?

“ÇOK zor. Yas süreci her gün farklı işliyor. Onun sevgisi ve tutkusu bana ilham oluyor. Hayatı boyunca insanlara gösterdiği sevgiyi ben de kendi hayatımdaki insanlara yansıtmak istiyorum. Taktığım kolyeler onun anısına. Onu her gün yanımda hissetmek, hayatımı onun için yaşamak bana güç veriyor. Bu sporu da onun için yapıyorum.”

ABBONDANZA ETKİSİ

Pozisyon değişikliği sizin için ne anlama geliyor?

“MİLLİ takımda ilk sezonumda pozisyonum değişti. O dönem Fenerbahçe’nin Başantrenörü olan Marcelo Abbondanza, aynı zamanda ilk milli takım antrenörümdü. Gücümü ve potansiyelimi gördü, sanırım bu yüzden değişiklik yapmamı istedi. Böylece uluslararası arenada pasör çaprazı oyuncu olarak forma giymeye

başladım. Üniversite döneminde ise dört numarada oynuyordum ve bu rolden büyük keyif alıyordum. Hâlâ o pozisyonda oynamayı çok isterim ama profesyonel düzeyde artık pasör çaprazı olarak tanınıyorum.”

İSTANBUL’DA ŞÖLEN

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ne İstanbul ev sahipliği yapacak. Yarın başlayıp, 2 gün sürecek organizasyon Ülker Spor Salonu’nda düzenlenecek. Temsilcimiz VakıfBank; İtalyan takımlarına karşı şampiyonluk kovalayacak.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Vakıfbank-Scandicci

Conegliano-Milano