39’uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş’ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, kupasını aldı.
39’uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası’nın en değerli oyuncusu (MVP) ise 10 sayı, 6 ribaund, 3 asistlik performansıyla Fenerbahçe Tarfin’den Shavon Shields oldu. ABD’li oyuncu MVP ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Demir’den aldı.
Kupa finalisti Beşiktaş’ta basketbolcular; madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk ve Mustafa Sarımermer, finalist şiltini ise TBF Başkan Vekili Harun Erdenay’ın elinden aldı.