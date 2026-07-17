ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası, futbol tarihine geçecek büyük bir yeniliğe sahne oluyor. FIFA, organizasyon tarihinde ilk kez, turnuvayı kazanan takımın oyuncularına ve teknik ekibine özel tasarım şampiyonluk yüzükleri dağıtacağını açıkladı.

Kuzey Amerika spor kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan ve NBA, NFL, NHL ile MLB gibi liglerde uzun yıllardır uygulanan şampiyonluk yüzüğü konsepti, bu hamleyle birlikte dünya futbolunun zirvesine taşınacak. Bu adım, dev turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerin spor geleneklerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

HER BİRİ 130 BİN EURO

Turnuvanın anısına toplamda 2 bin 26 adet üretilmesi planlanan bu özel yüzüklerin 30 adedi, şampiyonluğa ulaşan takımın futbolcularına ve teknik heyetine takdim edilecek. Geriye kalan 1.996 adet yüzük ise dünya genelindeki koleksiyonerler ve futbolseverler için satışa sunulacak. Her bir yüzüğün piyasa değerinin yaklaşık 130 bin Euro (yaklaşık 7 milyon Türk Lirası) olacağı öngörülüyor.

KİŞİYE ÖZEL TASARIM VE BELGE

FIFA’nın paylaştığı ilk detaylara göre yüzüklerin 14 veya 18 ayar altından imal edilmesi planlanıyor. Kullanılacak malzemelere dair henüz resmi bir açıklama yapılmasa da yüzüklerin elmas, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlarla bezenmesi bekleniyor.

Yüzüğün bir tarafında FIFA Dünya Kupası simgesi yer alırken, diğer tarafı kazanan takımın kimliğine göre özelleştirilecek. Her yüzük ayrı ayrı numaralandırılarak kişiye özel üretilecek ve kendi orijinallik sertifikasıyla teslim edilecek. Uygulamanın 2026 yılına özel kalması durumunda, yüzüklerin koleksiyon değerinin gelecekte katlanarak artacağı belirtiliyor.

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ÖNCE GEÇİCİ YÜZÜKLER TAKILACAK

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final maçının hemen ardından, kazanan takımın kaptanı ve başantrenörüne bu tarihi anı simgelemek üzere geçici yüzükler takdim edilecek. Asıl kişiye özel yüzükler ise üretim sürecinin ardından sahiplerine ulaştırılacak.