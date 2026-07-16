Türkiye’nin mercimek üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Batman’da yılın son hasat dönemi tamamlandı. Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın ardından üretimde üçüncü sırada yer alan kentte, bu yıl kış ve ilkbahar aylarında düşen yoğun yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü. Hasat sürecinin tamamlanmasıyla çiftçilerin tarlalardaki yoğun mesaisi sona ererken, biçerdöverlerin hummalı çalışması havadan görüntülendi.

REKOLTEDE YÜZDE 50 ARTIŞ YAŞANDI

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, kentteki tarımsal faaliyetlere ve bu yılki verim durumuna ilişkin önemli veriler paylaştı. Yaklaşık 1 milyon dekar tarım arazisine sahip olan Batman'da, kıraç alanların yüzde 15'lik kısmında mercimek üretimi gerçekleştirildiğini belirten Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Mercimek hasadımız haziran ayının ikinci yarısından itibaren başladı. Bu sene çok yoğun ve güzel bir yağış sezonu geçirdik. Diğer birçok tarımsal üretimde olduğu gibi mercimekte de verim bolluğu bekliyoruz. Yüksek verim ve rekolte bekliyoruz. Bu yönüyle dekara yaklaşık 150 kilogram gibi bir verim bekliyoruz. Batman'da da biz bu haliyle yaklaşık 25 bin ton mercimek üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Geçen seneye göre bu yıl yaklaşık yüzde 50 rekolte ve verim artışı söz konusu. Bu da çiftçimiz açısından fevkalade memnun edici bir durum. Mercimek üretimi, bakanlığımızın 2024 yılından beri uygulamakta olduğu tarımsal üretim planlamasının ana ürünlerinden bir tanesi. Bu yönüyle biz mercimeği hububat üretiminde, kıraç arazilerde bir münavebe (nöbe9tleşe ekim) bitkisi olarak değerlendiriyoruz."

KENT EKONOMİSİNE 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN GELİR

Üretilen mercimeğin kalitesine ve ekonomik değerine de değinen Tuncer, yerli ürünlerin dünya standartlarının üzerinde bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı. Tuncer, ürünün pazarlanması ve ekonomik girdisi hakkında şunları söyledi:

"Bu sene yaklaşık 45 lira gibi bir kilogram fiyatı söz konusu. Tarım Kredi Kooperatifleri mercimek alımını gerçekleştiriyorlar. İlimizin ekonomisine de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde katma değeri var. Ülkemizdeki yerli mercimeklerimiz, dünya standartlarına göre çok daha nitelikli mercimeklerdir. Biz Türkiye'de en fazla mercimek üretiminin gerçekleştirildiği üçüncü iliz; Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan sonra. Bu aslında bizim kadim bir üretim biçimimiz. Yani buğday ve mercimek binlerce yıldır bu topraklarda üretiliyor. Çiftçimiz mercimek tarımında ciddi bir maharet sahibidir. Kaliteli ve güzel bir mercimek üretiyor. Mezopotamya'nın sıcağı, güneşi, iklimi ve suyu bir araya gelince böyle kaliteli ve güzel bir ürünü de biz üreterek ülkemizin insanının hizmetine sunmuş oluyoruz. Mercimek lisanslı depolarda, silolarda saklanıyor. İşleme tesislerinde birer ve beşer kiloluk paketler halinde gıda sektörüne arz ediliyor. Böylelikle bütün ülkemizin her tarafına mercimek arzı gerçekleşmiş oluyor. Bu da temel ve önemli bir bakliyat bitkisi olarak insanımızın tüketimine sunuluyor."

YILIN 9 AYI EMEK İSTEYEN BİR ÜRÜN

Merkeze bağlı Oymataş köyünde çiftçilik yapan Süleyman Demir, asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen baba mesleğini sürdürdüğünü belirterek, mercimek üretiminin zorlu aşamalarını ve bölge için önemini şu sözlerle aktardı:

"7 bin dönümlük alanda kuru-sulu tarım üretimi yapıyoruz. Kuru tarımda ağırlıklı olarak mercimek üretimi yapmaktayız. Mercimek üretimimizin bugün hasat günü ve hasadımızın da son günü. Senenin yağışlı ve bol bereketli olmasından dolayı iyi bir rekolte bekliyoruz. Bölgemizin kalkınmasında iyi bir üründür. Bu ürünün çok daha iyi bir seviyeye gelip geliştirilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Bu meslek baba mesleğimizdir bizim. Her ne kadar avukatlık mesleğini icra ediyor olsak bile baba mesleğimizin de devamı için mücadele ediyoruz. Mercimek yılın 9 ayı emek isteyen bir üründür. Mevcut ürünün sürekli takibinin yapılması ve bu takip çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor."