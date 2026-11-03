Kur'an-ı Kerim'in Tin Suresi'nde "Yemin olsun incire ve zeytine" ifadesiyle anılan incir, bu kez bilimsel bir araştırmayla gündeme geldi. Kenya'daki bazı incir ağaçlarının atmosferdeki karbondioksiti çekerek toprakta kireçtaşına benzer mineral oluşumunu sağladığı belirlendi.

Kur'an-ı Kerim'in Tin Suresi'nde incir ve zeytin birlikte anılıyor. "Yemin olsun incire ve zeytine" ayetiyle dikkat çeken incir, bu kez bilim insanlarının araştırmasına konu oldu. Kenya'da yetişen bazı incir ağaçlarının yalnızca meyve vermediği, aynı zamanda atmosferdeki karbonun depolanmasına katkı sağladığı tespit edildi.

KARBONDİOKSİTİ MİNERALE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araştırmalara göre bazı incir ağaçları, atmosferden aldıkları karbondioksitin bir bölümünü gövdelerinde ve çevrelerindeki toprakta kireçtaşına benzer mineral tortuları şeklinde depoluyor. Bu süreçte karbon, daha kalıcı bir katı forma dönüşerek toprakta tutuluyor.

Söz konusu özellik, incir ağaçlarının iklim değişikliğiyle mücadelede doğal bir karbon depolama aracı olarak değerlendirilebileceğini gösteriyor.

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA KONFERANSTA SUNULDU

İsviçre, Avusturya, ABD ve Kenya'dan bilim insanlarının ortak çalışmasıyla yürütülen araştırma, Prag'da düzenlenen Goldschmidt Jeokimya Konferansı'nda sunuldu.

Zürih Üniversitesi'nden Dr. Mike Rowley, oxalat-karbonat yolunun uzun süredir incelendiğini ancak karbon depolama potansiyelinin yeterince dikkate alınmadığını belirtti. Rowley, tarımsal ormancılık çalışmalarında hem organik hem de inorganik karbon depolayabilen ağaç türlerinin tercih edilmesi gerektiğini savundu.