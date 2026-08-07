Sakarya’nın AKP’li Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Kuzuluk Elmalı Camii’nde yaz Kur’an kursuna katılan çocukları ziyaret etti. Başkan Sarı’yı karşılarında gören çocuklar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

'MANİFEST'İ ÇAĞIRACAKSINIZ DEĞİL Mİ?'

Ziyaret sırasında çocuklar, 6 kadın üyeden oluşan ve gençler arasında popüler olan müzik grubu Manifest’in Karasu’ya getirilmesini istedi. Çocukların talebi hem şaşırttı hem de gülümsetti.

BAŞKAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Çocukların isteği karşısında Başkan İshak Sarı’nın şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

AKP'Lİ SİYASETÇİLER SEVMİYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, geçtiğimiz yıl eylül ayında İstanbul konseri sonrası Manifest grubunu hedef almıştı.

Saral "Bu ahlâksız-edepsiz-hayasız, zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum'a giremez" sözleri tartışma yaratmıştı.