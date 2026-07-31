Merkez Bankası’nın (TCMB), parite etkisinden arındırılmış verilerine göre, 10 Temmuz haftasıyla başlayan 3 haftalık periyotta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı toplamda 9 milyar 583 milyon dolar arttı. Bu artışın 8 milyar 912 milyon doları (yaklaşık %93’ü) doğrudan şirketler tarafından gerçekleştirildi. 3 Temmuz haftasında şirketler 3 milyar 808 milyon dolar satarak güçlü bir lira pozisyonu almıştı. Ancak 10 Temmuz haftasıyla birlikte eğilim tamamen tersine döndü.

ŞOKLARA KARŞI KALKAN

24 Temmuz haftasında döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 2 milyar 361 milyon dolar arttı. Bir önceki hafta döviz mevduatlar 5 milyar 259 milyon dolar, 10 Temmuz haftasında ise 693 milyon dolar artış görülmüştü. Alman finans devi Commerzbank, Türk bankacılık sektöründe gerileyen kârlılık oranları ve daralan sermaye tamponlarının lira üzerindeki baskıyı tırmandırdığını bildirdi.

Bankaların mevduat yapısındaki değişimlere de değinen Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose, toplam mevduat içerisinde döviz payının yüzde 35.2’den yüzde 38.1’e yükseldiğini belirtti. Dolarizasyondaki bu tırmanışın, dış koşullar kötüleştiğinde liraya olan güvenin ne kadar hızlı zayıflayabildiğini açıkça gösterdiği kaydedildi.

BİREYSEL YATIRIMCININ DÖVİZ İŞTAHI ZAYIF

24 Temmuz haftasında bireyselde 387 milyon dolarlık küçük bir artıya geçiş görülse de bunda 264 milyon dolarlık altın depo alımı etkili oldu.