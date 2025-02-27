Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektöründeki kritik verilerde değişimler yaşandı. Kur korumalı mevduat gerilerken, krediler ve toplam mevduat artış gösterdi. Tüketici kredilerinde sınırlı bir yükseliş kaydedilirken, bireysel kredi kartı borçlarında düşüş gözlendi.

KKM'NİN BAKİYESİ 879,3 MİLYAR TL'YE GERİLEDİ

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültende yer alan verilere göre, kur korumalı Türk lirası (KKM) mevduat ve katılma hesaplarının büyüklüğü 916,6 milyar TL’den 879,3 milyar TL’ye geriledi. Aynı dönemde krediler, 16 trilyon 663,5 milyar TL seviyesinden 16 trilyon 690,9 milyar TL’ye yükseldi.

MEVDUATTA ARTIŞ YAŞANDI

Mevduat tarafında da artış yaşandı. Toplam mevduat 19 trilyon 702,9 milyar TL’den 19 trilyon 871,2 milyar TL’ye çıktı. Tüketici kredileri 2 trilyon 90,9 milyar TL’den 2 trilyon 92,9 milyar TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartı borçlarında 40 milyar TL’lik bir düşüş gerçekleşti ve borç miktarı 1 trilyon 915,3 milyar TL’den 1 trilyon 875,3 milyar TL’ye geriledi.

Öte yandan, bankaların takipteki alacakları ise yükseliş gösterdi. Önceki hafta 324 milyar TL olan takipteki alacaklar, 328,8 milyar TL seviyesine çıktı. Söz konusu veriler, 21 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.