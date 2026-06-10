Çiftlikte yağmur sularının boşa gitmemesi için geniş toplama alanları ve depolama sistemleri kullanılıyor. Yağan yağmur, özel kanallar aracılığıyla rezervuarlara yönlendirilirken, yılın kurak dönemlerinde bu depolanan su devreye alınıyor. Böylece düzensiz yağışlara rağmen su ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanabiliyor.

HER DAMLA SU DEĞERLENDİRİLİYOR

Bölgedeki işletmeler için su yönetimi hayati önem taşıyor. Bu nedenle yağmur sularının depolanmasının yanı sıra yer altındaki artezyen kuyularından da yararlanılıyor. Kuyulardan çıkarılan su, hem hayvancılık faaliyetlerinde hem de çiftliğin günlük ihtiyaçlarında kullanılıyor. Uzmanlara göre kurak bölgelerde sürdürülebilir üretimin temel şartlarından biri, mevcut su kaynaklarının mümkün olan en verimli şekilde değerlendirilmesi.

Çiftlikte kullanılan altyapı sistemleri, yağışlı dönemlerde elde edilen suyun uzun süre saklanmasına olanak tanıyor. Böylece aylarca sürebilen kurak dönemlerde bile üretim faaliyetleri tamamen durmuyor. İşletme sahipleri, yıllar içinde geliştirilen bu yöntemlerin bölgedeki diğer çiftlikler için de örnek oluşturduğunu belirtiyor.

KURAKLIKLA MÜCADELEDE FARKLI BİR MODEL

İklim değişikliği nedeniyle birçok bölgede su kaynakları üzerindeki baskı artarken, Avustralya'daki bu örnek dikkat çekiyor. Uzmanlar, yağmur suyu toplama sistemleri ile yer altı su kaynaklarının kontrollü kullanımının bir araya getirilmesinin, kurak alanlarda tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade ediyor.

Yıllık yağış miktarının düşük olduğu bir bölgede faaliyet göstermesine rağmen üretimini sürdürebilen çiftlik, suyun doğru planlandığında en zorlu coğrafyalarda bile yaşamı ve ekonomik faaliyetleri destekleyebileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.