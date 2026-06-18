Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve İç Moğolistan'da kullanılan sistemde, saman ve kurumuş bitki kalıntıları kum yüzeyine kare şeklinde yerleştiriliyor. Bu doğal bariyerler, rüzgarın hızını düşürerek kumun hareket etmesini zorlaştırıyor. Daha sonra bölgeye kuraklığa dayanıklı çalılar ve ağaçlar dikilerek ekosistemin yeniden canlanması sağlanıyor.

KUMULLAR YERİNDE TUTULUYOR

Çin'in çölleşmeyle mücadele stratejisi yalnızca ağaç dikmekten ibaret değil. Yetkililer, demiryolları, otoyollar ve tarım alanlarını korumak amacıyla önce kurumuş bitki kalıntılarıyla kumulları sabitliyor, ardından uzun vadeli bitkilendirme çalışmalarına geçiyor.

Bu yöntem sayesinde yıllardır hareket eden kumulların büyük bölümü kontrol altına alınırken, kum fırtınalarının etkisinin azaltılması ve toprak kaybının yavaşlatılması hedefleniyor. Çölleşmeyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, Çin'in 1978 yılında başlattığı ve 2050 yılına kadar sürmesi planlanan Üç Kuzey Koruma Ormanları Programı'nın önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Taklamakan Çölü'nün çevresinde yaklaşık 3 bin kilometrelik kesintisiz yeşil kuşağın oluşturulması önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Ancak bu gelişme, projenin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Çin yönetimi, 1978 yılında başlatılan ve 2050 yılına kadar sürmesi planlanan Üç Kuzey Koruma Ormanları Programı kapsamında çölleşmeyle mücadele çalışmalarını genişletmeye devam ediyor. 2024 yılında Taklamakan Çölü'nün etrafında 3 bin 46 kilometrelik koruma kuşağı tamamlanırken, projenin nihai hedefinin 4 bin 500 kilometreyi aşan dev bir yeşil duvar oluşturmak olduğu belirtiliyor.