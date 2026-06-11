Sistem oldukça basit bir prensiple çalışıyor. Dağlardan gelen su, borular aracılığıyla daha düşük rakımlı bölgelere taşınıyor. Kışın sıfırın altındaki sıcaklıklarda havaya püskürtülen su damlacıkları donarak katman katman birikiyor ve zamanla onlarca metre yüksekliğe ulaşabilen buz kuleleri meydana geliyor.

AYLARCA SU DEPOLAYABİLİYOR

Koni şeklindeki tasarım sayesinde buzun yüzey alanı azaltılıyor ve erime süreci yavaşlatılıyor. Böylece kış boyunca depolanan su, ilkbahar ve yaz başında kontrollü şekilde çözünerek tarım alanlarının sulanmasına yardımcı oluyor.

Özellikle buzulların küçülmesi ve yağış düzenlerinin değişmesi nedeniyle su kaynaklarında düzensizlik yaşayan bölgelerde bu yöntem önemli bir alternatif olarak görülüyor. Bazı buz stupalarının milyonlarca litre su depolayabildiği belirtiliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI GELİŞTİRİLDİ

Uzmanlara göre buz stupa sistemi, enerji gereksiniminin düşük olması ve doğal süreçlerden yararlanması nedeniyle dikkat çekiyor. Elektrik veya karmaşık teknolojiler kullanmadan çalışan sistem, yerel toplulukların su ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.

Kuraklık ve su kıtlığının giderek daha büyük bir sorun haline geldiği günümüzde yapay buz kuleleri, iklim değişikliğine karşı geliştirilen en ilginç su yönetimi çözümlerinden biri olarak gösteriliyor.