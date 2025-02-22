Kazakistan'da arkeologlardan oluşan grubun altın takılarla dolu 9 mezarı ortaya çıkarması, Kazak kültür mirası açısından eşsiz bir tarihi olay olarak değerlendirildi.

lanacion'un haberine göre Asya devletinin geniş topraklarında, dünyanın en ünlü bozkırlarından biri olan Atyrau yer alıyor. Bu bölgede, yüzyıllar önce terk edilen Karabau-2 kümesi de dahil olmak üzere çeşitli arkeolojik alanlar bulunuyor. Ancak, ilginç olan yüzyıllar boyunca insanlar burada binlerce dolar değerinde gizli bir hazine olduğundan habersizdi.

Ele geçirilen mücevherler arasında, her iki ucuna dağ leoparı figürü işlenmiş 370 gram ağırlığında som altından bir bilezik de bulunuyor. Bu aksesuar, sadece ağırlığı ve tasarımıyla değil, aynı zamanda yaratıldığı toplumda seçkin bir statüyü simgelemesiyle de dikkat çekiyor.

Sadece bu eser değil, 100'den fazla eser de doğal erozyondan kurtarıldı. Bu eserlerin çoğu, antik çağlarda gücün sembolü olarak kabul edilen kaplan ve yaban domuzu figürleriyle süslenmiş.

Sarmatlara ait bu keşif Kazakistan hükümeti tarafından kamuoyuna duyuruldu ve ülkede kutlandı.

Sarmatlar kimdir?

Sarmatlar, MÖ 5. yüzyıldan MS 4. yüzyıla kadar Avrasya bozkırlarına egemen olan göçebe bir halktı ve günümüzde Rusya, Ukrayna ve Kazakistan sınırları içinde kalan bölgelerde hakimiyet kurmuşlardı. Kültürleri, Romalıları ve Persleri etkilemiş, ancak varlıkları boyunca gölgede kalmış ve sonrasında unutulmuştur.

Bu halklar, savaştaki yetenekleri ve süvari kabiliyetleriyle tanınıyor ve bu özellikleri onları diğer güçlü medeniyetlerle müttefik yapıyordu. Askerler, atlı savaşta uzmanlaşmıştı ve 15 asırdan fazla bir süre önce jeopolitiği şekillendiren çatışmalarda önemli rol oynamışlardı.

Seferin lideri Marat Kasenov, çalışmaların 2024 yılında başladığını ve Sarmat kültürünün bozkırda doğrudan bir etkisi olduğunu belirterek, bu kültürün belirli hiyerarşilere sahip merkezi bir krallık, baskın bir küçük grup ve daha düşük statülü sakinlerden oluştuğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Uzmanlar, gelecekte kemik kalıntılarını ve bu kişilerin gömülmesinde kullanılan ritüelleri analiz edecek. Asıl amaç, Kazakistan'ın bu kültürden ne kadar etkilendiğini ve Kazaklarda hangi özelliklerin hala mevcut olabileceğini derinlemesine anlamaktır.