Van'ın Tuşba ilçesinde 7 kadının bir araya gelip kurduğu kooperatifte ilk elma ve alıç hasadı gerçekleştirildi. Tuşba Belediyesi’nin destek verdiği kooperatifte, toplanan meyveler doğal sirke üretiminde değerlendirilecek.

Tuşba’da kadın emeğini üretime kazandırmak ve kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla kurulan Hevpar Kadın Kooperatifi, ilk hasadını yaptı. Hasat kapsamında Tuşba Belediyesi Eş Başkanı Hanım Akkoş, belediye meclis üyeleri ve Kadın Politikaları Müdürlüğü ekipleri, Atmaca Mahallesi’ndeki elma bahçesinde kadınlarla bir araya geldi. Kadınlar, bahçedeki elma ve alıçları toplayarak kooperatifin üretim sürecine ilk adımı attı. Hevpar Kadın Kooperatifi'nde toplanan ilk elmaların doğal sirkeye dönüştürülerek satışa sunulması hedefleniyor.

25 YILLIK EMEĞİN ÜRÜNLERİ

Hasadın yapıldığı bahçenin sahibi üretici Zeynep Önay’ın 25 yıllık emeğiyle bugünkü haline geldiği belirtildi. Yıllar önce kurak ve boş arazi olan bahçede, bugün elma, erik ve alıç ağaçları yetişiyor. Bahçeyi oluştururken belediyeden de destek aldığını belirten Önay, "Kurduğumuz bu bahçe 25 yıllık emeğe dayanıyor. Burada hiçbir şey yoktu, kuraktı. Biz elma, erik ve alıç ektik. Belediyeye müracaat ederek ağaç aldık ve şimdi bu ağaçların hasadını topluyoruz. Elma bahçemizden kooperatif için topladığımız bu elmaları sirke yapımında kullanacağız. Daha önce elmalarımızı kurutup satıyorduk. Şimdi ise kooperatifte sirke yaparak değerlendireceğiz. Bu hasat benim için en keyifli hasatlardan biri oldu" dedi.

TEMEL AMAÇ KADIN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILMAK

Tuşba Belediyesi Eş Başkanı Hanım Akkoş, "Bugün kadınların emekle kurduğu kooperatifimizle, alıç ve elma toplamaya geldik. Ürünler ziyan olmasın, kadın emeğiyle değerlendirilsin istiyoruz. İlk amacımız elmaları sirke yapımında kullanmak. Ancak amacımız sadece elma toplayıp sirke yapmak değil, temel amacımız, kadınlarla birlikte üretmek ve kadın emeğini görünür kılmak" diye konuştu.

Akkoş, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi hedeflenen kooperatifte, sirke üretiminin yanı sıra meyve ve sebze kurutma, doğal otlardan yağ üretme ve doğal bitkileri kurutarak değerlendirme çalışmalarının da yürütüleceğini anlattı. Akkoş, kentteki tüm kadınları kooperatife katılmaya davet etti.