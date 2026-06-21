Gondwana Research dergisinde yayımlanan yeni araştırma, fosillerin nasıl bu kadar ayrıntılı biçimde korunabildiğine de ışık tuttu. Bilim insanları, bölgedeki özel jeolojik koşullar sayesinde balıkların gözlerindeki pigmentlerden böceklerin iç organlarına kadar birçok hassas yapının milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kaldığını belirtiyor. Bu durum, McGraths Flat'i dünyadaki en sıra dışı fosil alanlarından biri haline getiriyor.

PAS KATMANLARI MİLYONLARCA YILLIK DETAYLARI KORUDU

Araştırmacılar, fosillerin alışılmış tortul kayaçlar yerine demir açısından zengin goetit minerali içinde korunmuş olmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Normal şartlarda demirli kayaçların böylesine hassas yapıları koruması beklenmezken, McGraths Flat'te oluşan özel ortam farklı bir sonuç ortaya çıkardı.

Mikroskobik demir oksihidroksit parçacıklarının canlıların dokularına nüfuz ederek hücresel yapıların korunmasını sağladığı tespit edildi. Bu sayede örümceklerin ince kılları, böceklerin iç organları ve bazı sinir hücreleri günümüze kadar ulaşmayı başardı.

ESKİ YAĞMUR ORMANININ İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanlarına göre New South Wales bölgesi milyonlarca yıl önce sıcak ve yağışlı bir iklime sahipti. Bazalt kayaçların zamanla ayrışmasıyla açığa çıkan demir, yer altı sularıyla birlikte çevreye yayıldı ve canlı kalıntılarının olağanüstü ayrıntılarla korunmasına uygun bir ortam oluşturdu.

McGraths Flat sahasında şimdiye kadar bitkiler, balıklar, kuşlar, örümcekler ve çeşitli böceklere ait çok sayıda fosil bulundu. Araştırmacılar, keşfin Avustralya'nın doğusunda milyonlarca yıl önce var olan yağmur ormanlarının yapısını ve canlı çeşitliliğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını düşünüyor.