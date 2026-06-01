1970'li ve 1980'li yıllarda Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde yaşanan şiddetli kuraklıklar nedeniyle geniş tarım alanları kullanılamaz hale gelmişti. Yağmur yağdığında su sertleşen toprağa nüfuz edemeden akıp gidiyor, tarımsal üretim her geçen yıl daha da zorlaşıyordu. Birçok çiftçi topraklarını terk ederken, Sawadogo ise farklı bir yol izledi. Yağmur suyunu ve organik maddeleri toprağa daha etkili şekilde ulaştırmak amacıyla 'zai' adı verilen küçük çukurlar açmaya başladı.

ÇUKURLAR TOPRAĞI YENİDEN CANLANDIRDI

Sawadogo'nun açtığı çukurların içine hayvan gübresi ve organik atıklar yerleştirildi. Yağışlı dönemlerde bu çukurlar suyu tutarken, organik maddeler de toprağın verimini artırdı. Sistem aynı zamanda termitleri bölgeye çekerek toprağın havalanmasına katkı sağladı. Termitlerin açtığı tüneller sayesinde yağmur suyu toprağın daha derin katmanlarına ulaşabildi.

Yıllar içinde kurak ve sert zeminde yeniden bitki örtüsü oluşmaya başladı. Ağaçlar büyüdü, tarımsal üretim arttı ve daha önce kullanılmayan alanlar yeniden ekilebilir hale geldi. Sawadogo'nun uyguladığı yöntem zamanla çevre köylere de yayıldı. Bölgede yaşayan çiftçiler de benzer uygulamalara yönelerek kuraklıktan etkilenen arazilerini yeniden değerlendirmeye başladı.

BİNLERCE HEKTAR ARAZİ YENİDEN KAZANILDI

Uzmanlara göre zai yöntemi sayesinde Burkina Faso ve çevre bölgelerde binlerce hektarlık arazi yeniden tarıma kazandırıldı. Düşük maliyetli olması nedeniyle birçok çiftçi tarafından benimsenen sistem, kuraklıkla mücadelede örnek uygulamalardan biri olarak gösteriliyor.

Sawadogo'nun çalışmaları yalnızca tarımsal üretimi artırmakla kalmadı, aynı zamanda çölleşmenin etkilerini azaltmaya da yardımcı oldu. Uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ödüllere layık görülen çiftçi, bugün "çölü durduran adam" olarak anılıyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği ve su kıtlığının giderek daha büyük sorun haline geldiği günümüzde, yerel bilgi ve geleneksel yöntemlerin modern tarımla birleştirilmesinin benzer bölgelerde önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.