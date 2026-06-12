Planın merkezinde yaklaşık 176 kilometre uzunluğundaki Çolistan Kanalı bulunuyor. Yetkililere göre kanal tamamlandığında bugün büyük ölçüde kurak ve verimsiz durumda olan geniş çöl alanları sulanabilecek. Projenin, tarımsal üretimi artırmasının yanı sıra yeni istihdam olanakları oluşturması da bekleniyor.

ÇÖLÜ VERİMLİ TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Pakistan hükümeti, proje sayesinde yaklaşık 4,8 milyon dönüm arazinin sulanabileceğini öngörüyor. Kanal sistemi, ülkenin su altyapısını genişletmeyi amaçlayan daha büyük bir planın parçası olarak geliştirildi. Yetkililer, artan nüfus ve gıda ihtiyacı karşısında yeni tarım alanlarının oluşturulmasının zorunlu hale geldiğini savunuyor.

Projeyle birlikte bugün çöl görünümünde olan geniş alanlarda tarımsal faaliyetlerin başlaması hedefleniyor. Hükümet, bölgenin uzun vadede ülkenin önemli üretim merkezlerinden biri haline gelebileceğini düşünüyor.

TARTIŞMALAR NEDENİYLE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Her ne kadar proje resmen başlatılmış olsa da çalışmalar planlandığı hızda ilerlemiyor. Sindh eyaletindeki çiftçiler, çevre örgütleri ve bazı uzmanlar, yeni kanalların İndus Nehri üzerindeki su baskısını artırabileceğini savunuyor. Eleştirmenlere göre suyun yukarı havzalara yönlendirilmesi, aşağı bölgelerde ciddi su sıkıntılarına yol açabilir.

Bu nedenle proje son aylarda yoğun protestolara ve siyasi tartışmalara konu oldu. Bazı bölgelerde hazırlık çalışmaları başlarken, itirazlar nedeniyle projenin ilerleyişi yavaşladı ve bazı aşamalar askıya alındı.

Pakistanlı yetkililer, sorunların çözülmesi ve gerekli onay süreçlerinin tamamlanması halinde kanal sisteminin 2030 yılına kadar tamamlanmasını hedefliyor. Projenin geleceği ise hem su paylaşımı konusundaki anlaşmazlıkların hem de çevresel etkilerle ilgili tartışmaların nasıl sonuçlanacağına bağlı olacak.