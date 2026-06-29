Kongogo'da yaşayan ailelerin büyük bölümü geçimini tarımdan sağlıyor. Yeni sistem sayesinde yağışların yetersiz olduğu dönemlerde de tarlalara su ulaştırılabilecek, böylece üretimde yaşanan kayıpların azaltılması ve tarımsal verimin artırılması amaçlanıyor.

SU POMPASI VE YAKIT KULLANMADAN ÇALIŞACAK

Projeyi Çinli şirket China Railway Jianchang Engineering Company (CRJE) yürütürken, çalışmalar Tanzanya Ulusal Sulama Komisyonu tarafından denetleniyor. Sistem, yıllar önce inşa edilen bir barajdan aldığı suyu doğal eğim sayesinde tarlalara ulaştırıyor. Böylece elektrik, dizel yakıt veya su pompası kullanılmadan sulama yapılabiliyor.

Altyapı kapsamında 6 kilometrelik ana kanal, 9 kilometrelik tali kanal ve 14 kilometrelik ulaşım yolu inşa ediliyor. Bu ağ sayesinde suyun tarım alanlarına düzenli ve düşük maliyetle dağıtılması planlanıyor.

YILDA İKİ HASAT HEDEFLENİYOR

Sulama sistemi özellikle pirinç üretimi yapılan yaklaşık 400 hektarlık alanı kapsıyor. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 1.000 çiftçinin doğrudan faydalanması bekleniyor. Yağışlı dönemde doğal yağmur suyu kullanılmaya devam edilirken, kurak sezonda sulama sistemi devreye girecek. Böylece yılda tek hasat yerine iki hasat yapılmasının önü açılacak.

İnşaat süreci de bölge halkına istihdam sağladı. Çalışmaların en yoğun döneminde yaklaşık 100 kişi projede görev aldı. Yerel çalışanlar kazı, kanal yapımı ve ölçüm gibi alanlarda deneyim kazanırken, bazı teknik personel GPS tabanlı ölçüm sistemlerini kullanmayı öğrendi.